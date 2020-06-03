Онищенко заявил, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет необходимости

Россиянам не нужна тотальная вакцинация от коронавирусной инфекции, а необходима она лишь для нескольких групп людей. Такое мнение в интервью телеканалу "Звезда" выразил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
— Если вакцинация [от коронавируса] и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям <...> затем по профессиональному признаку, — отметил Онищенко.
При этом Онищенко как практик заявил, что тотальная вакцинация не будет проводиться.
Ранее он дал ценный совет для всех тех, кто хочет выехать за пределы России, чтобы путешествие прошло без трудностей.