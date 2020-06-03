НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Онищенко заявил, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет необходимости

Он также выразил мнение как практик, что она не будет проводиться.

41

Фото © Pixabay

Россиянам не нужна тотальная вакцинация от коронавирусной инфекции, а необходима она лишь для нескольких групп людей. Такое мнение в интервью телеканалу "Звезда" выразил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Если вакцинация [от коронавируса] и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям <...> затем по профессиональному признаку, — отметил Онищенко.

При этом Онищенко как практик заявил, что тотальная вакцинация не будет проводиться.

Ранее он дал ценный совет для всех тех, кто хочет выехать за пределы России, чтобы путешествие прошло без трудностей.

Выбор редакции

Loading...