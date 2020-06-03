Онищенко заявил, что в тотальной вакцинации от коронавируса нет необходимости

Россиянам не нужна тотальная вакцинация от коронавирусной инфекции, а необходима она лишь для нескольких групп людей. Такое мнение в интервью телеканалу "Звезда" выразил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

— Если вакцинация [от коронавируса] и будет, то она будет прежде всего у группы риска по медицинским показаниям <...> затем по профессиональному признаку, — отметил Онищенко.

При этом Онищенко как практик заявил, что тотальная вакцинация не будет проводиться.