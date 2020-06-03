Российский врач сравнила отечественные и иностранные тесты на коронавирус

Тест-системы, которые используют медики для определения коронавирусной инфекции и наличие антител российского и иностранного образца довольно эффективны и находятся на одном уровне. Об этом сообщила заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова, передаёт РИА "Новости".
— Могу сказать совершенно честно, что мы использовали и российские и зарубежные тест-системы и пытались определить насколько у них велика погрешность, насколько они эффективны. И те, и другие тест системы показали себя довольно эффективными, соответственно, можно сказать, что они совершенно сопоставимы, — подчеркнула специалист.
По словам Трифоновой, сейчас в больнице управделами используют тесты только те, которые были произведены в России.
Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8 863 человек, всего с начала эпидемии зарегистрировано 423 741 случай заболевания. За весь период выздоровело 186 985 пациентов, летальных исходов — 5 037.