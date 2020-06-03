В Кирове авто налетело на пешехода. В результате ДТП он остался без ноги — видео

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В Кирове столкнулись два кроссовера Hyundai — Santa Fe и Creta, от сильного удара один из них отбросило на тротуар, где авто наехало на 18-летнего пешехода. Об этом сообщила замначальника отдела УГИБДД УМВД РФ по региону Мария Шиляева.
Источник Лайфа уточнил, что из-за полученной травмы молодому человеку пришлось ампутировать ногу. В результате ДТП также пострадал 61-летний водитель Hyundai Creta, его госпитализировали.
Ранее Лайф рассказывал про смертельное ДТП в Красноярском крае. В результате аварии погибли три человека, ещё пятеро пострадали. По факту ДТП проводится проверка.