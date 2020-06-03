В Кирове авто налетело на пешехода. В результате ДТП он остался без ноги — видео

В Кирове столкнулись два кроссовера Hyundai — Santa Fe и Creta, от сильного удара один из них отбросило на тротуар, где авто наехало на 18-летнего пешехода. Об этом сообщила замначальника отдела УГИБДД УМВД РФ по региону Мария Шиляева.