Образцовый семьянин и коллега. Лайф узнал о подозреваемом в педофилии учителе из Нижневартовска

Подозреваемый в педофилии учитель физкультуры из Нижневартовска вырастил двоих детей, пользовался уважением у коллег и успел зарекомендовать себя как профессионал в своём деле. Так о нём отзываются знакомые, сообщает Лайфу источник.

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Для близких новость о выдвинутых обвинениях стала настоящим шоком. Как стало известно Лайфу, жена педагога и вовсе слегла в больницу в предынфарктном состоянии.

По словам источника, среди местного педагогического сообщества подозреваемый пользовался авторитетом, его ученики неоднократно участвовали и побеждали в спортивных играх и соревнованиях. Сам он занимал активную жизненную позицию и не только участвовал в различных мероприятиях, но и ежегодно привлекался в качестве судьи к соревнованиям городского и регионального уровней. В сфере образования он работал на протяжении 31 года, 24 из них занимал должность учителя физкультуры. Дисциплинарных взысканий за всё время работы у него не было.

В прошлом на педагога поступала жалоба от одной из учениц, однако после разбирательств она принесла извинения, заявив, что превратно растолковала действия в её отношении.

Ранее учитель пришёл в школу, чтобы по просьбе коллег занести план работы, необходимый для выставления оценок учащимся, там его и задержали.