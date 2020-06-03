Россиянам рассказали о ценах на отечественных курортах после пандемии

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в июле—августе стоимость путёвки на двух человек в отели Сочи и Крыма обойдётся в среднем в 20–30 тысяч рублей. Об этом сообщает News.ru.

— Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определённым направлениям на 10—15% ниже за счёт перевозки. Думаю, сезон состоится, но где-то на 30—40% меньше народа будет в целом. Поэтому и цены взвинчивать не будут, — отметил Барзыкин.

Он пояснил, что невысокий спрос может быть связан с тем, что граждане отдыху предпочтут зарабатывание денег.