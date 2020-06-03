Командир Crew Dragon — о стыковке с МКС: Мы совсем не почувствовали этот момент

Командир корабля Crew Dragon Даглас Херли отметил непривычно мягкую стыковку с МКС. Об этом сообщает CBS News.

— Мы совсем не почувствовали момент стыковки. Это было так мягко, — сказал Херли.

По словам астронавта, перед моментом стыковки он два раза брал управление на себя, несмотря на то, что корабль выполняет это действие в автоматическом режиме. Таким образом командир хотел проверить, работает ли ручное управление. Херли подчеркнул, что Crew Dragon отлично справился с поставленной задачей.