Немецкое издание рассказало, что Илон Маск "подсмотрел у русских"

Американская компания SpaceX, которую возглавляет предприниматель Илон Маск, переняла "у русских" концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос. Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как говорится в материале, американцы многое изменили в новой "постшаттловской" концепции — начиная от материалов и заканчивая экономической моделью и модой.

— Принципиально иначе (и принцип подсмотрен у русских) в новой "постшаттловской" концепции американцев предусмотрено разделение перевозки людей и материалов. Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа, — подчеркнули авторы статьи, указывая, что "русские с самого начала делали ставку на раздельные старты космических "грузовиков" и пилотируемых кораблей".

Газета также отмечает, что Илон Маск считает целесообразным разделять доставку людей и грузов в космическое пространство и по другой причине. Глава SpaceX в будущем планирует возить в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов.

— Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые "прокатили" до МКС туриста Денниса Тито ещё в 2001 году, — говорится в материале немецкой газеты.