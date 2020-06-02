Около Белого дома прошла акция протеста, несмотря на комендантский час

Des dizaines de milliers de personnes sont réunis à #Washington devant la #WhiteHouse. Rappelons que le couvre feu est censé être mis en place depuis une vingtaine de minutes.#GeorgeFloyd #WashingtonDC #WashingtonDCProtests #JusticeForGeorge #USAonFire #USA #USAProtests pic.twitter.com/q51mSfsaPs— actu France et international (@lucas591331) June 2, 2020
В Вашингтоне, продолжаются протестные акции, которые вспыхнули по всей стране после того, как в штате Миннесота во время задержания полицейскими был убит темнокожий афроамериканец Джордж Флойд. Люди не собираются расходиться по домам, хотя уже полчаса в городе действует комендантский час.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи с места протестов, на которых видно, что митингующие продолжают активно выражать своё мнение, скандируют кричалку "Руки вверх - не стреляй!", а также всевозможные нецензурные пожелания в сторону комендантского часа и призывы к отставке президента Дональда Трампа.
Five minutes to curfew in #DC be like pic.twitter.com/y2FjhILeMP— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) June 2, 2020
При этом с крыши Белого дома за происходящим наблюдают люди в униформе, многие из которых вооружены, а стянутая к месту полиция нее предпринимает никаких действий, чтобы разогнать собравшихся. Это в свою очередь также вызывает гнев протестующих, поскольку буквально день назад возле Белого дома людей разгоняли слезоточивым газом перед прогулкой Трампа.
При этом как заявил сам американский лидер, в понедельник ночью столица США была "самым безопасным" местом на земле, хотя как сообщает РИА "Новости", полицейские отчёты приводят немного другую статистику: в этот день вечером была сожжена одна полицейская машина, двое стражей порядка пострадали в столкновениях, а число задержанных протестующих составило порядка 300 человек.
В отличии от американской столицы, в Нью-Йорке, где также проходят акции протеста, стражи порядка предпринимают более решительные действия и перекрывают движение на Манхеттене с 20:00 до 05:00 по местному времени. В городе комендантский час был продлён до воскресенья из-за волну беспорядков.
Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, врезультате которого он скончался. Протесты распространились и на другие города США, в которых бунтующие нередко жгли машины и громили улицы. Правительство десятков американских городов было вынуждено ввести комендантский час.