"Батут работает". Что значит полёт Crew Dragon для США и России

Стыковка есть. За океаном ликуют: наконец-то астронавты NASA отправились в космос на американском корабле, запущенном с американской земли.

Итак, двое закадычных друзей, опытнейшие астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен (Даг и Боб) впервые за много лет (за девять лет, если быть точными) снова отправились в космос на отечественном, то есть американском корабле. Не стоит много говорить о том, как это важно для космической державы.

Тот случай, когда разговоры о погоде оказываются захватывающими. Напомним, в минувшую среду, 27 мая 2020 года, из-за бушующего в Атлантике торнадо первую попытку "сделать историю" пришлось отложить. В субботу, 30-го, ещё за два часа до старта картина снова не слишком обнадёживала: на мысе Канаверал прошли дожди.

Кадр из видео Youtube / Time

Но вскоре небо прояснилось, и примерно за 40 минут до обратного отсчёта в ходе прямой трансляции объявили, что вероятность благоприятных условий — примерно 70%. Пока в первую и вторую ступени ракеты-носителя Falcon 9 загружали топливо, мир напряжённо ловил каждое слово спикеров из Космического центра Кеннеди: летят, не летят? 15:22 по времени восточного побережья США. 22:22 по Москве. Обратный отсчёт. Они сделали это.

Через четыре минуты первая ступень отделилась и отправилась домой — в Атлантическом океане её преданно ждала плавучая платформа Of course I still love you ("Конечно, я всё ещё люблю тебя"). Это название — дань уважения главы SpaceX Илона Маска писателю-фантасту Иэну Бэнксу: в его романе "Игрок" так называется разумный космический корабль размером с планету. На десятой минуте "Фалькон" успешно "припарковался". Стоит в очередной раз упомянуть, что возвращение и возможность многократного использования ракет — одно из главных достижений SpaceX.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2 — SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020

На 13-й минуте космический корабль успешно отделился и от второй ступени. Сразу после этого к американскими телезрителям с раскрасневшимися глазами вышел глава NASA Джим Брайденстайн. На словах "Мы сделали это" его голос дрогнул. Ещё он признался, что у него вырвался вздох облегчения, когда он наблюдал за историческим запуском рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Он единственный действующий президент, который наблюдал старт полёта американских астронавтов на совершенно новой ракете, которая никогда не летала до этого, и это был большой риск, знаете ли Джим Брайденстайн Глава NASA

Конечно, и глава Белого дома, и вице-президент Майк Пенс выступили, и оба персонально аплодировали сидевшему в зрительном зале Илону Маску. Пенс хлопал со словами Job well-done — "Хорошая работа". Трамп напомнил о планах полететь на Луну и Марс и заговорил об оружии. "Какое оружие, что он говорит?" — писали зрители в комментариях. А говорил он вот что (уже не в первый раз, между прочим):

Скоро мы высадимся на Марс и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории Дональд Трамп Президент США

Все ждали Маска, но он предпочёл скромно посидеть на последовавшем брифинге.

Я действительно переполнен эмоциями в этот день. Мне трудно говорить, честно. Я провёл 18 лет в работе над этой задачей, и трудно поверить, что это произошло. Надеюсь, что это первый шаг на пути к цивилизации на Марсе, к тому, чтобы жизнь стала мультипланетной Илон Маск Глава SpaceX

Там же был и Брайденстайн. Их спросили о реакции России и, в частности, Дмитрия Рогозина на запуск.

Дмитрий Рогозин — глава "Роскосмоса", и я не разговаривал с ним, но я видел и его публичные комментарии, конечно, он горячо поздравлял NASA и SpaceX, и он высказался о чём-то вроде "летающих айфонов" в космосе или что-то вроде того. Он выразил мнение, что это воодушевляющий день не только для нас, но и для них. Они верят в партнёрство, и я думаю, оно останется крепким Джим Брайденстайн Глава NASA

"Батут работает", — немедленно добавил Маск, широко улыбаясь, и рассмеялся после наступившей паузы. Inside joke ("Шутка для посвящённых"), — прокомментировал он.

Чтобы мы с вами тоже оказались в числе посвящённых, давайте вспомним о шутке примерно шестилетней давности: тогда обсуждали возможное усиление ответных санкций России в отношении западных партнёров, и Рогозин — тогда замглавы Правительства России — предложил американцам в этом случае запускать своих астронавтов "на батуте".

Я представляю, что они переживали все эти девять лет, не имея возможности на своих кораблях доставлять астронавтов на МКС. Это было для них делом чести и национальной гордости. Поэтому пожелаем им успехов в профессиональном плане Дмитрий Рогозин Глава "Роскосмоса"

Так глава "Роскосмоса" высказался 25-го числа в интервью радио "Комсомольская правда". Он заверил, что наличие собственных космических кораблей у США — хорошая новость для России, несмотря на то, что на этом заканчивается продажа американцам весьма дорогостоящих (десятки миллионов долларов) билетов на борт российских ракет.

С одной стороны, да, мы, конечно, зарабатывали на этом определённые деньги, но на самом деле та ответственность, которая была связана с обеспечением этой транспортной системы, бесперебойной транспортной системы на МКС, она, конечно, была колоссальна, и она таких денег не стоит, она исчисляется нервами и здоровьем тех людей, которые отвечают за пилотируемый космос. Поэтому мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная система у американцев Дмитрий Рогозин Глава "Роскосмоса"

Рогозин пояснил, что Crew Dragon открывает более широкие возможности для присутствия на МКС российских космонавтов.

Из-за того что мы девять лет подряд возили международные экипажи, мы сокращали свои экипажи до двух космонавтов, которые постоянно находились на орбите, а иногда и один наш командир находился на орбите. Это неправильно Дмитрий Рогозин Глава "Роскосмоса"

Примерно в этом же ключе высказался сразу после запуска исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации, советский и российский космонавт Сергей Крикалёв.

У нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе Сергей Крикалёв Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса"

Обращение исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева по случаю успешного пуска ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и экипажем на его борту pic.twitter.com/Jd5I728Pza — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 30, 2020

Полёт Crew Dragon к МКС занял 19 часов. Корабль сделал несколько витков вокруг Земли и догнал станцию, когда она пролетала над границей Китая и Монголии. Стыковка состоялась в 17:16 по Москве. Как мы уже писали ранее, она была автоматической, контролировал процесс Боб Бенкен. На борту МКС за ситуацией наблюдали российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин и американский астронавт Крисс Кэссиди.

А помните знаменитый список фантастических планов главы SpaceX Илона Маска? Теперь надпись "Вы находитесь здесь" смело можно передвинуть на одну строчку ниже.