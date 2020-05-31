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"Батут работает". Что значит полёт Crew Dragon для США и России

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Фото © ТАСС / AP / Chris O'Meara

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Стыковка есть. За океаном ликуют: наконец-то астронавты NASA отправились в космос на американском корабле, запущенном с американской земли.

Итак, двое закадычных друзей, опытнейшие астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен (Даг и Боб) впервые за много лет (за девять лет, если быть точными) снова отправились в космос на отечественном, то есть американском корабле. Не стоит много говорить о том, как это важно для космической державы.

Тот случай, когда разговоры о погоде оказываются захватывающими. Напомним, в минувшую среду, 27 мая 2020 года, из-за бушующего в Атлантике торнадо первую попытку "сделать историю" пришлось отложить. В субботу, 30-го, ещё за два часа до старта картина снова не слишком обнадёживала: на мысе Канаверал прошли дожди.

Кадр из видео Youtube / Time

Но вскоре небо прояснилось, и примерно за 40 минут до обратного отсчёта в ходе прямой трансляции объявили, что вероятность благоприятных условий — примерно 70%. Пока в первую и вторую ступени ракеты-носителя Falcon 9 загружали топливо, мир напряжённо ловил каждое слово спикеров из Космического центра Кеннеди: летят, не летят? 15:22 по времени восточного побережья США. 22:22 по Москве. Обратный отсчёт. Они сделали это.

Через четыре минуты первая ступень отделилась и отправилась домой — в Атлантическом океане её преданно ждала плавучая платформа Of course I still love you ("Конечно, я всё ещё люблю тебя"). Это название — дань уважения главы SpaceX Илона Маска писателю-фантасту Иэну Бэнксу: в его романе "Игрок" так называется разумный космический корабль размером с планету. На десятой минуте "Фалькон" успешно "припарковался". Стоит в очередной раз упомянуть, что возвращение и возможность многократного использования ракет — одно из главных достижений SpaceX.

На 13-й минуте космический корабль успешно отделился и от второй ступени. Сразу после этого к американскими телезрителям с раскрасневшимися глазами вышел глава NASA Джим Брайденстайн. На словах "Мы сделали это" его голос дрогнул. Ещё он признался, что у него вырвался вздох облегчения, когда он наблюдал за историческим запуском рядом с президентом США Дональдом Трампом.

Он единственный действующий президент, который наблюдал старт полёта американских астронавтов на совершенно новой ракете, которая никогда не летала до этого, и это был большой риск, знаете ли

Джим Брайденстайн

Глава NASA

Конечно, и глава Белого дома, и вице-президент Майк Пенс выступили, и оба персонально аплодировали сидевшему в зрительном зале Илону Маску. Пенс хлопал со словами Job well-done — "Хорошая работа". Трамп напомнил о планах полететь на Луну и Марс и заговорил об оружии. "Какое оружие, что он говорит?" — писали зрители в комментариях. А говорил он вот что (уже не в первый раз, между прочим):

Скоро мы высадимся на Марс и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории

Дональд Трамп

Президент США

Все ждали Маска, но он предпочёл скромно посидеть на последовавшем брифинге.

Я действительно переполнен эмоциями в этот день. Мне трудно говорить, честно. Я провёл 18 лет в работе над этой задачей, и трудно поверить, что это произошло. Надеюсь, что это первый шаг на пути к цивилизации на Марсе, к тому, чтобы жизнь стала мультипланетной

Илон Маск

Глава SpaceX

Там же был и Брайденстайн. Их спросили о реакции России и, в частности, Дмитрия Рогозина на запуск.

Дмитрий Рогозин — глава "Роскосмоса", и я не разговаривал с ним, но я видел и его публичные комментарии, конечно, он горячо поздравлял NASA и SpaceX, и он высказался о чём-то вроде "летающих айфонов" в космосе или что-то вроде того. Он выразил мнение, что это воодушевляющий день не только для нас, но и для них. Они верят в партнёрство, и я думаю, оно останется крепким

Джим Брайденстайн

Глава NASA

"Батут работает", — немедленно добавил Маск, широко улыбаясь, и рассмеялся после наступившей паузы. Inside joke ("Шутка для посвящённых"), — прокомментировал он.

Чтобы мы с вами тоже оказались в числе посвящённых, давайте вспомним о шутке примерно шестилетней давности: тогда обсуждали возможное усиление ответных санкций России в отношении западных партнёров, и Рогозин — тогда замглавы Правительства России — предложил американцам в этом случае запускать своих астронавтов "на батуте".

Я представляю, что они переживали все эти девять лет, не имея возможности на своих кораблях доставлять астронавтов на МКС. Это было для них делом чести и национальной гордости. Поэтому пожелаем им успехов в профессиональном плане

Дмитрий Рогозин

Глава "Роскосмоса"

Так глава "Роскосмоса" высказался 25-го числа в интервью радио "Комсомольская правда". Он заверил, что наличие собственных космических кораблей у США — хорошая новость для России, несмотря на то, что на этом заканчивается продажа американцам весьма дорогостоящих (десятки миллионов долларов) билетов на борт российских ракет.

С одной стороны, да, мы, конечно, зарабатывали на этом определённые деньги, но на самом деле та ответственность, которая была связана с обеспечением этой транспортной системы, бесперебойной транспортной системы на МКС, она, конечно, была колоссальна, и она таких денег не стоит, она исчисляется нервами и здоровьем тех людей, которые отвечают за пилотируемый космос. Поэтому мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная система у американцев

Дмитрий Рогозин

Глава "Роскосмоса"

Рогозин пояснил, что Crew Dragon открывает более широкие возможности для присутствия на МКС российских космонавтов.

Из-за того что мы девять лет подряд возили международные экипажи, мы сокращали свои экипажи до двух космонавтов, которые постоянно находились на орбите, а иногда и один наш командир находился на орбите. Это неправильно

Дмитрий Рогозин

Глава "Роскосмоса"

Примерно в этом же ключе высказался сразу после запуска исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации, советский и российский космонавт Сергей Крикалёв.

У нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе

Сергей Крикалёв

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса"

Полёт Crew Dragon к МКС занял 19 часов. Корабль сделал несколько витков вокруг Земли и догнал станцию, когда она пролетала над границей Китая и Монголии. Стыковка состоялась в 17:16 по Москве. Как мы уже писали ранее, она была автоматической, контролировал процесс Боб Бенкен. На борту МКС за ситуацией наблюдали российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин и американский астронавт Крисс Кэссиди.

А помните знаменитый список фантастических планов главы SpaceX Илона Маска? Теперь надпись "Вы находитесь здесь" смело можно передвинуть на одну строчку ниже.

Фото © Twitter / Elon_Musk_News

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