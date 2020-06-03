В центре Москвы перекроют движение из-за ночной репетиции парада

В четверг, 4 июня, в центре Москвы по ряду участков улиц будет перекрыто движение из-за репетиции Парада Победы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, проезд будет временно запрещён по следующим участкам: по улице Тверской — от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой; по 1-й Тверской-Ямской улице — от Большой Садовой до улицы Гашека; по Оружейному переулку — от дома 3, строения 1 до Тверской.

Кроме того, ограничения будут действовать на Моховой — от улицы Воздвиженки до улицы Тверской; по Охотному ряду — от Тверской улицы до Большой Дмитровки; и по Большой Никитской — от улицы Моховой до Романова переулка.

Что касается Бульварного кольца, то на его участке можно будет проехать в направлении от Тверского бульвара в сторону Страстного (и в обратную сторону), а также от Страстного бульвара до Большой Бронной.

Отметим, что ограничения вступят в силу в 21:00 и продлятся до конца мероприятия.

В связи с этим в Центре организации дорожного движения попросили всех столичных автовладельцев заранее продумывать и планировать маршруты своих поездок в центральной части города.