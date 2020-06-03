Польский регулятор пригрозил "Газпрому" штрафом в размере €50 миллионов

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) начало расследование в отношении "Газпрома". Регулятор пригрозил компании штрафом в размере 50 миллионов евро за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток – 2".

— Я возбудил дело против "Газпрома" о наложении штрафа за отказ в предоставлении информации во время разбирательства, — заявил глава UOKiK Томаш Хрустный, отметив, что российская компания не может действовать не по закону.

Он сообщил, что "Газпром" несколько раз ответил отказом на просьбу представить документы, имеющие отношение к расследованию. Так, например, в начале 2020 года UOKiK потребовал у компании, в частности, контракты, заключённые с фирмами, спонсирующими строительство газопровода.