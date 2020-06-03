Прикованная к постели москвичка требует в суде 1 млн рублей за штраф о нарушении самоизоляции

Парализованная москвичка, профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая около года не выходит из дома из-за проблем с позвоночником, подала заявление в суд по факту двух штрафов, выписанных ей якобы за нарушение самоизоляции. Об этом сообщает "Коммерсант".

В частности, Карабулатова требует от Главконтроля один миллион рублей в качестве компенсации, так как присланный штраф, многочисленные и безрезультатные звонки в различные ведомства и службы "взволновали истицу, поскольку она физически не могла выйти из дома". Также в документе отмечается, что женщина морально пострадала после заявления властей, которые поставили "под сомнение её добросовестность и честность".

Карабулатова отметила, что на фоне ситуации с двумя штрафами у неё ухудшилось здоровье, ей постоянно приходилось доказывать, что она невиновна и на самом деле является инвалидом.

— Я устала без конца опровергать и комментировать выступления чиновников самого разного ранга. В тот момент, когда больше всего думаю и делаю всё, чтобы вернуться в строй, пройти реабилитации, словно удар в спину: "Нет, всё-таки виновата! Она чужой телефон вписала", — отметила она на своей странице в "Фейсбуке".