В Приморье первое дело о фейк-ньюс закончилось в пользу СМИ

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю закрыло первое в регионе административное дело о фейковых новостях, заведённое против главного редактора местного издания Марии Стеблянко. Ей грозил штраф от 60 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости".
5 апреля портал опубликовал новость о том, что врачей местной поликлиники якобы отправили в отпуск за свой счёт. Статья была написана на основе поста одного из краевых депутатов в соцсети. При этом на следующий день издание написало опровержение на основе слов руководства медучреждения.
— Роскомнадзор закрыл возбуждённое против меня, как главного редактора, дело о фейке, проведя административное расследование и услышав наши доводы, — отметила главред портала.
В региональном управлении федеральной службы также подтвердили этот факт. Там пояснили, что дело прекратили в связи с отсутствием состава правонарушения.
Напомним, также на Камчатке правоохранители завели административное дело в отношении интернет-портала из-за фейка о количестве случаев CoViD-19. В публикации говорилось о низкой работоспособности сотрудников скорой из-за большого количества случаев коронавируса. Теперь изданию грозит штраф до 500 тысяч рублей.