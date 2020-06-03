Касперская предупредила об эмиграции IT-специалистов за рубеж из-за пандемии

За текущий и следующий год из России могут уехать около 10–15 тысяч работников IT-индустрии. Об этом заявила председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская, а также глава объединения "Руссофт" Валентин Макаров. Они отправили совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, передаёт РБК.

Авторы обращения отметили, что IT-индустрия — это отрасль, создающая технически сложные продукты, на которые уходят долгие годы. В связи с этим, если компании объявят о банкротстве, их восстановление будет либо невозможно, либо затруднено.

— Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов IT-компаний, спад в отрасли приведёт к сокращению персонала, — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов Касперская и Макаров привели данные опроса, согласно которому выручка разработчиков софта в мае этого года упала почти вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Более того, около 10% компаний признались, что выплаты таким работникам упали более чем на 90%.

Специалисты считают, что сокращение IT-сектора неизбежно повлечёт за собой снижение экспортной активности.