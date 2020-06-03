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Мишустин поручил изучить применение указов по борьбе с коронавирусом

Отмечается, что особое внимание следует обратить на соблюдение прав и интересов россиян.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать применение нормативно-правовых актов, которые были приняты в рамках борьбы с коронавирусом на территории страны. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В поручении отмечается, что особое внимание следует уделить положениям, которые "в наибольшей степени затрагивают права и интересы граждан". Отчёт по проделанной работе необходимо предоставить до восьмого июня текущего года.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как Россия будет возвращаться к привычному ритму жизни. Она подчеркнула, что страна "не одномоментно выйдет из ситуации".

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