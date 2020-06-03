Более трети российских компаний надеются увеличить число работников

Более трети российских компаний (35%) рассчитывают увеличить количество своих сотрудников в ближайшие полгода. Такие данные со ссылкой на опрос hh.ru приводят "Известия".

В то же время, 18% работодателей надеются сохранить свой штат, а вот 36% в ближайшие полгода планируют сократить 16% своих сотрудников. Отмечается, что оптимизация штата прошла уже в 45% компаний.

Однако, 40% организаций сохранило докризисное количество своих сотрудников, а 14% и вовсе смогли его нарастить. При этом существенно сократился фонд оплаты труда (ФОТ). С начала кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, он сократился на 56%. В то же время, в 10% случаев фонд увеличился.

В пресс-службе Минтруда планируют высвобождение 280 тыс. человек. Однако в ведомстве отмечают, что это лишь плановые данные, которые могут быть скорректированы.