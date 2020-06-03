В "Роскачестве" рассказали, какие овощи и фрукты из супермаркета могут содержать токсины

Предполагается, что свежие овощи и фрукты, которые попадают на полки супермаркетов, полностью безопасны для здоровья человека и не несут в себе никакой угрозы. Однако в действительности некоторые из них могут содержать токсины. Об этом рассказали специалисты "Роскачества".

— Токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты. Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объёмов потребления и части растительного продукта, — говорится в сообщении.

Даже в одном из, пожалуй, самых привычных овощей на обеденном столе — картофеле — может содержаться соланин, который в большом количестве может спровоцировать сильное отравление, причём при термической обработке коварное вещество разрушается лишь при температуре свыше 250 градусов. О наличии токсичной "изюминки" свидетельствует зелёная кожура на плодах — такие не стоит употреблять в пищу. Отравиться можно и перезревшими грибами, в которых могут образовываться токсичные продукты разложения белков.

Могут оказаться ядовитыми также и косточки вишни, в которых содержится амигдалин. В небольшом количестве проглотить их не страшно, однако злоупотреблять ими не стоит. По аналогичной причине представляют опасность семена яблок и косточки абрикоса в большом количестве.

— Если разгрызть, прожевать или как-то по-другому повредить косточку, вы сразу же подвергнете организм воздействию цианистого водорода — цианида, — пояснили эксперты.

Отмечается, что в разной степени токсичными оказались также редька, в которой содержится гликозид и содержащий психоактивное вещество миристицин, мускатный орех, зелёные помидоры, в которых есть соланин, как и в картофеле. Таит в себе угрозу и фасоль из-за содержания фитогемагглютинина, а также бузина. Последнюю из-за содержания синильной кислоты и вовсе рекомендуется употреблять в пищу только в полностью созревшем виде.