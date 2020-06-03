В Норильске полиция накрыла подпольное казино — видео

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В Норильске правоохранители пресекли деятельность подпольного казино, в котором незаконно проводились азартные игры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

— Полицейские изъяли 17 системных блоков, 18 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, четыре видеокамеры с регистратором, 1100 рублей и сотовый телефон. Кроме того, полицейскими была задержана 23-летняя местная жительница, подозреваемая в организации незаконной деятельности клуба, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр". Если задержанную девушку признают виновной в преступлении, ей может грозить срок лишения свободы до двух лет.