Облачная погода и дождь ожидают москвичей 3 июня

Облачная погода, дождь и до 17 градусов тепла ожидают Москву третьего июня, сообщает портал "Метеоновости".

В среду столица будет испытывать влияние атмосферных фронтов, приподнимающихся с юго-востока. Синоптики не исключают возможность грозы.

— Ожидается облачная погода, пройдёт дождь, местами — сильный. Возможна гроза. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с, при грозе порывы — до 15 м/с. Максимальная температура воздуха в Москве — 15–17 градусов, по области — 12–17 градусов, — уточняется в сообщении.

Атмосферное давление понизится и в середине дня достигнет отметки в 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80%.