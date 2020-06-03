Минобороны передвинуло сроки учебных сборов со студентами вузов

Министерство обороны РФ перенесло сроки учебных сборов с учащимися вузов из-за коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок, июль — октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год, — говорится в сообщении.