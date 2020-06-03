Американские СМИ рассказали о "серьёзной проблеме" для Черноморского флота России

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer во время полёта на Чёрным морем отработали пуски противокорабельных ракет AGM-158C LRASM для уничтожения целей потенциального противника. Об этом сообщает The Drive.

Как утверждает автор материала,возможности, которые продемонстрировали США и их союзниками представляют "серьёзную проблему" для российского флота, а сам факт отправки B-1B в черноморскую акваторию должен послужить "очевидным сигналом" для России.

По данным издания, российский Черноморский флот насчитывает чуть более 50 кораблей и "полдюжины" подводных лодок. Предполагается, что на борту одного американского бомбардировщика может уместиться до 24 новых ракет и в ходе одной миссии несколько B-1B Lancer за "относительно короткий период" способен потопить все корабли и подлодки.

Ранее Командование ВВС США подтвердило отправку самолётов и цели, которые они преследовали. Бомбардировщики поднялись с авиабазы в Южной Дакоте, чтобы совершить дальний полёт над Европой и Чёрным морем, в пути их сопровождали украинские, польские, румынские истребители, а также турецкий самолёт-заправщик КС-135.