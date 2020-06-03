При стрельбе в Нью-Йорке погиб один человек, ранены двое полицейских

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В результате стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин погиб один человек, ранения получили двое полицейских. Об этом сообщает телеканал АВС.

Инцидент произошёл около 21:00 по местному времени (4:00 мск) в районе Рочестер-авеню и Дин-стрит.

Отмечается, что погибший ранил одного или двух человек. После этого на место ЧП прибыли полицейские, которые тяжело ранили подозреваемого. Сами правоохранители получили незначительные травмы.