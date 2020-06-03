При стрельбе в Нью-Йорке погиб один человек, ранены двое полицейских

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В результате стрельбы в нью-йоркском районе Бруклин погиб один человек, ранения получили двое полицейских. Об этом сообщает телеканал АВС.
Инцидент произошёл около 21:00 по местному времени (4:00 мск) в районе Рочестер-авеню и Дин-стрит.
Отмечается, что погибший ранил одного или двух человек. После этого на место ЧП прибыли полицейские, которые тяжело ранили подозреваемого. Сами правоохранители получили незначительные травмы.
Стоит подчеркнуть, что инцидент произошёл на фоне введённого в городе комендантского часа, поводом для которого послужили акции протеста из-за гибели афроамериканца при задержании полицейскими.