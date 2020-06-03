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В Красноярском крае неизвестные сорвали со здания российский флаг и знамя ко Дню Победы

Правоохранители в данный момент ведут поиск злоумышленников.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В городе Иланский Красноярского края неизвестные люди сорвали с административного здания российский триколор и знамя, которое было установлено в честь Дня Победы. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ, передаёт ТАСС.

Неустановленные лица сорвали российский флаг и знамя, [установленные] ко Дню Победы, со здания управления социальной защиты, — рассказали в полиции.

Сообщается, что в инциденте принимали участие двое злоумышленников. Правоохранительными органами в данный момент проводится проверка, устанавливаются личности нарушителей и ведётся их поиск.

В городе Иланский проживает примерно 15 тысяч человек, он располагается в 279 километрах от Красноярска.

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