В Красноярском крае неизвестные сорвали со здания российский флаг и знамя ко Дню Победы

В городе Иланский Красноярского края неизвестные люди сорвали с административного здания российский триколор и знамя, которое было установлено в честь Дня Победы. Об этом сообщили в региональном главке МВД РФ, передаёт ТАСС.

— Неустановленные лица сорвали российский флаг и знамя, [установленные] ко Дню Победы, со здания управления социальной защиты, — рассказали в полиции.

Сообщается, что в инциденте принимали участие двое злоумышленников. Правоохранительными органами в данный момент проводится проверка, устанавливаются личности нарушителей и ведётся их поиск.