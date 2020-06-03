Трамп заявил, что считает Байдена "политическим слабаком"

Президент США Дональд Трамп назвал своего главного соперника на предстоящих выборах на пост главы государства — демократа Джо Байдена — "политически слабым" и заявил, что тот не знает, как можно остановить массовые беспорядки, которые бушуют по всей стране.

— Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародёров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок! — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".

Ранее Байден сам принял участие в протестных акциях. Он опубликовал снимок, на котором кандидат в президенты общается с темнокожими мужчиной и ребёнком, встав на одно колено.

Напомним, массовые протесты в США идут уже восьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику.