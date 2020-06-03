НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Трамп заявил, что считает Байдена "политическим слабаком"

По мнению главы Белого дома, его главный соперник на предстоящих президентских выборах не смог ничего сделать за 40 лет политической карьеры.

135

Фото © Flickr / "Главный редактор"

Президент США Дональд Трамп назвал своего главного соперника на предстоящих выборах на пост главы государства — демократа Джо Байдена — "политически слабым" и заявил, что тот не знает, как можно остановить массовые беспорядки, которые бушуют по всей стране.

Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародёров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок! — написал американский лидер на своей странице в "Твиттере".

Ранее Байден сам принял участие в протестных акциях. Он опубликовал снимок, на котором кандидат в президенты общается с темнокожими мужчиной и ребёнком, встав на одно колено.

Напомним, массовые протесты в США идут уже восьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах разных штатов, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной мобилизации армии и введении солдат в города, где власти не задействуют Национальную гвардию.

Выбор редакции

Loading...