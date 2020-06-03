Не менее 11 человек было убито с начала массовых протестов в США

С начала волны массовых протестов в США, которая возникла после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, жертвами беспорядков стали не менее 11 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал KTLA-5.

По его данным, первая жертва была зарегистрирована в Миннеаполисе. Когда разъярённая толпа ворвалась в ломбард неподалёку от места проведения акции протеста, его владелец открыл огонь и застрелил 43-летнего темнокожего Кэлвина Хортона. Был ли причастен последний к ограблению, не уточняется.

Помимо этого среди погибших 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик, который находился на службе возле окружного суда Окленда, штат Калифорния. Офицеры были в служебном автомобиле, когда неизвестные открыли огонь из проезжавшей мимо машины. Его напарник получил тяжёлые ранения и выжил. После этого неизвестные разрисовали здание "антиполицейскими граффити".

В Омахе 22-летний афроамериканец Джеймс Скарлок погиб, когда вместе с сообщниками избивал белого мужчину, однако тот смог вытащить пистолет и сделать выстрел. В городе Айова расследуют обстоятельства гибели 22-летней Италии Келли, которая получила смертельную пулю в спину. Девушка пыталась покинуть акцию протеста, когда началась перестрелка с полицией.

По данным журналистов, сотни человек по всей стране получили различные ранения, а реальное количество погибших может быть выше, однако определить их точное число пока не представляется возможным. Как передаёт Associated Press, за последние несколько дней в США было задержано более 4,4 тысячи человек. Им предъявлены обвинения в мародёрстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.