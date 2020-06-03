В Миннесоте проведут расследование деятельности полиции за последние 10 лет на предмет "системного расизма"

В американском штате Миннесота будет организовано масштабное расследование действий местной полиции за последнее десятилетие после крупных акций протеста, которые вспыхнули в городе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а затем перекинулись на другие города страны. Об этом сообщил губернатор штата Тим Вальц.

— Моя администрация будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разрушения поколений системного расизма в Миннесоте, — написал он в "Твиттере".

По его словам, инициированное Департаментом по защите прав человека разбирательство станет одним из многих шагов на пути восстановления доверия общин, ведь их "слишком долго не замечали и не слышали". Накануне правозащитники выдвинули обвинение против полицейского управления Миннесоты, в связи с чем будут проверены процедуры и практика, а также политика полицейских штата.

Тем временем в США во многих городах из-за начавшейся волны беспорядков был введён комендантский час. Правда, не везде он начал действовать, как, например, в Вашингтоне, где акции протеста проходят прямо перед воротами Белого дома. Как видно на записях в соцсетях, многочисленные полицейские и сотрудники охраны не предпринимают никаких действий, чтобы разогнать митингующих. Хотя буквально день назад всё было иначе.