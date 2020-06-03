В Миннесоте проведут расследование деятельности полиции за последние 10 лет на предмет "системного расизма"

В американском штате Миннесота будет организовано масштабное расследование действий местной полиции за последнее десятилетие после крупных акций протеста, которые вспыхнули в городе из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а затем перекинулись на другие города страны. Об этом сообщил губернатор штата Тим Вальц.
Миннеаполис в огне. Протесты из-за смерти афроамериканца охватили всю Америку
— Моя администрация будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разрушения поколений системного расизма в Миннесоте, — написал он в "Твиттере".
По его словам, инициированное Департаментом по защите прав человека разбирательство станет одним из многих шагов на пути восстановления доверия общин, ведь их "слишком долго не замечали и не слышали". Накануне правозащитники выдвинули обвинение против полицейского управления Миннесоты, в связи с чем будут проверены процедуры и практика, а также политика полицейских штата.
Тем временем в США во многих городах из-за начавшейся волны беспорядков был введён комендантский час. Правда, не везде он начал действовать, как, например, в Вашингтоне, где акции протеста проходят прямо перед воротами Белого дома. Как видно на записях в соцсетях, многочисленные полицейские и сотрудники охраны не предпринимают никаких действий, чтобы разогнать митингующих. Хотя буквально день назад всё было иначе.
Напомним, причиной массовых беспорядков во многих городах США стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в результате которого тот погиб. Мирная акция протеста в первый же день переросла в погромы, которые не утихали несколько дней. В городе был объявлен режим ЧС и введена Национальная гвардия, ещё более чем в 40 городах объявлен комендантский час.