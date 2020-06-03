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В Атланте полиция применила слезоточивый газ против протестующих – видео

По данным журналистов, собравшиеся бросали в стражей порядка камни и другие подручные средства.

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Полицейские в американском городе Атланта, где не утихают акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, применила слезоточивый газ против протестующих, которые не отправились по домам после наступления комендантского часа.

По данным телекомпании CNN, акция носила мирный характер, однако с наступлением комендантского часа полиция при поддержке бойцов Национальной гвардии начала зачистку городских улиц от протестующих. В ответа на это в правоохранителей полетели камни и всевозможные подручные предметы, а они в свою очередь применили дымовые гранаты.

В тоже время в Нью-Йорке мэр города Билл де Блазио обратился к жителям с призывом разойтись по домам после 20:00, когда в городе наступит комендантский час. Хотя на самих горожан слова градоначальника не особо подействовали – на улицах по-прежнему многолюдно, особенно на Манхэхттене. Собравшиеся игнорируют требования полиции и скандируют кричалки за отставку де Блазио.

Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, врезультате которого он скончался. Протесты распространились и на другие города США, в которых бунтующие нередко жгли машины и громили улицы. Правительство десятков американских городов было вынуждено ввести комендантский час. В Нью-Йорке он был продлён до воскресенья.

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