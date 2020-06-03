В Атланте полиция применила слезоточивый газ против протестующих – видео

Tear gas is out in downtown Atlanta #BlackLivesMatter protests. pic.twitter.com/G2RiTK9InL— Sean Keenan (@ThatSeanKeenan) June 3, 2020
Полицейские в американском городе Атланта, где не утихают акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, применила слезоточивый газ против протестующих, которые не отправились по домам после наступления комендантского часа.
По данным телекомпании CNN, акция носила мирный характер, однако с наступлением комендантского часа полиция при поддержке бойцов Национальной гвардии начала зачистку городских улиц от протестующих. В ответа на это в правоохранителей полетели камни и всевозможные подручные предметы, а они в свою очередь применили дымовые гранаты.
В тоже время в Нью-Йорке мэр города Билл де Блазио обратился к жителям с призывом разойтись по домам после 20:00, когда в городе наступит комендантский час. Хотя на самих горожан слова градоначальника не особо подействовали – на улицах по-прежнему многолюдно, особенно на Манхэхттене. Собравшиеся игнорируют требования полиции и скандируют кричалки за отставку де Блазио.
“De Blasio resign” crowd in New York City chants— Daily Caller (@DailyCaller) June 3, 2020
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Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало жестокое задержание полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, врезультате которого он скончался. Протесты распространились и на другие города США, в которых бунтующие нередко жгли машины и громили улицы. Правительство десятков американских городов было вынуждено ввести комендантский час. В Нью-Йорке он был продлён до воскресенья.