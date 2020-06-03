В Атланте полиция применила слезоточивый газ против протестующих – видео

Tear gas is out in downtown Atlanta #BlackLivesMatter protests. pic.twitter.com/G2RiTK9InL — Sean Keenan (@ThatSeanKeenan) June 3, 2020

Полицейские в американском городе Атланта, где не утихают акции протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания, применила слезоточивый газ против протестующих, которые не отправились по домам после наступления комендантского часа.

По данным телекомпании CNN, акция носила мирный характер, однако с наступлением комендантского часа полиция при поддержке бойцов Национальной гвардии начала зачистку городских улиц от протестующих. В ответа на это в правоохранителей полетели камни и всевозможные подручные предметы, а они в свою очередь применили дымовые гранаты.

В тоже время в Нью-Йорке мэр города Билл де Блазио обратился к жителям с призывом разойтись по домам после 20:00, когда в городе наступит комендантский час. Хотя на самих горожан слова градоначальника не особо подействовали – на улицах по-прежнему многолюдно, особенно на Манхэхттене. Собравшиеся игнорируют требования полиции и скандируют кричалки за отставку де Блазио.

“De Blasio resign” crowd in New York City chants

pic.twitter.com/1uMH8jBPgo — Daily Caller (@DailyCaller) June 3, 2020