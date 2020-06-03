Ассоциация судмедэкспертов США признала официальный отчёт о смерти Джорджа Флойда

Национальная ассоциация судмедэкспертов США согласилась с официальными результатами вскрытия тела афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался в городе Миннеаполис (штат Миннесота) в ходе задержания от удушения одним из полицейских. Об этом сообщает телекомпания CNN.

– Несмотря на то, что в обществе могут быть сомнения относительно того, что естественные недуги и воздействие наркотиков могли стать одной из причин смерти Флойда, включение данных факторов в свидетельство о смерти является стандартной практикой судмедэкспертов, – говорится в заявлении ассоциации.

Кроме того, в нём сказано, что смерть является комплексным процессом, который часто протекает под воздействием множества пересекающихся факторов, в том числе физиологического стресса, сопровождающегося физическим насилием.

Ранее Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин (штат Миннесота) заявило, что Джордж Флойд погиб в результате кардиопульмонарного шока, у него остановились сердце и дыхание из-за чрезмерно жёстких приёмов задержания, которые применили полицейские. Сообщалось также, что в организме афроамериканца были обнаружены следы наркотических средств, у него произошла интоксикация опиатом фентанил и найдены признаки употребления метамфетамина. Кроме того, судмедэксперты выявили у Флойда артериосклеротическую и гипертоническую болезнь сердца.

Семья погибшего афроамериканца решила провести независимое вскрытие, результаты которого показали, что Флойд скончался от удушения. Один из врачей, который делал вскрытие, сказал, что у него не было никаких основных заболеваний, которые способствовали бы его гибели.

Напомним, массовые протесты в США идут уже восьмые сутки. Их причиной стало жестокое задержание полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, который позже скончался в больнице. Комендантский час объявлен в 40 городах в разных штатах, акции переросли в погромы и грабежи. Мародёры бьют витрины магазинов и воруют ювелирные изделия, одежду и бытовую технику.