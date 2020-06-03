Цукерберг не будет подвергать цензуре "глубоко оскорбительные" сообщения Трампа

Владелец американской социальной сети "Фейсбук" Марк Цукерберг сообщил своим работникам, что считает многие заявления, которые на своей странице публикует президент США Дональд Трамп, оскорбительными, но не намерен подвергать их цензуре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что Цукерберг выступил с таким обращением после того как многие работники его компании выражали протест против позиции руководства "Фейсбук" относительно записей Трампа в соцсетях о беспорядках, которые сейчас бушуют в США.

Цукерберг заявил, что многие записи американского лидера являются "глубоко оскорбительными", однако он добавил, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения политиков.

Ранее "Твиттер" автоматически поставил под сообщением президента США отметку о том, что в нём содержится недостоверная информация. В публикации глава Белого дома раскритиковал предложение губернатора Калифорнии разослать избирателям бюллетени по почте. По мнению президента США, в этом случае выборы в ноябре 2020 года непременно будут сфальсифицированы. Позже Трамп обвинил социальную сеть в "удушении" свободы слова и во вмешательстве в выборы в США.