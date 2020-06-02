Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой

Завтра, 3 июня, в Москве ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями... по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте, — говорится в сообщении.

Если за руль всё же придётся сесть, водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, так как из-за плохой погоды резко ухудшается видимость, что может привести к ДТП.

Также в ведомстве напомнили, что не следует укрываться от грозы и ветра под деревьями и шаткими конструкциями.