Москвичей предупредили о сильном ветре и дожде с грозой

Завтра, 3 июня, в Москве ожидается сильный дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
— В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями... по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте, — говорится в сообщении.
Если за руль всё же придётся сесть, водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, так как из-за плохой погоды резко ухудшается видимость, что может привести к ДТП.
Также в ведомстве напомнили, что не следует укрываться от грозы и ветра под деревьями и шаткими конструкциями.
Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Москву придёт летняя погода. Температура воздуха начнёт повышаться уже в выходные.