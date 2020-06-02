Краснодарские автомеханики собрали "паука" из "приоры" — видео

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Автомеханики из Краснодара собрали из машины Lada Priora "паука". Как стало известно Лайфу, идея такого необычного проекта пришла в головы кубанским умельцам из комментариев.

По словам одного из механиков — Вагана Микаеляна, такое невероятное перевоплощение предложил осуществить один из интернет-пользователей, и команде понравилась идея. Краснодарец рассказал, что им потребовалось два месяца на реализацию идеи. Над "пауком" с утра до вечера трудились три человека.

— Это самый сложный проект, потому что было очень много переделок, пока дошли до этого результата. Возможно, на выставке её где-то покажем, где-то как рекламу. Пока она стоит на площадке у нас, — пояснил Микаелян.

Также мужчина добавил, что, несмотря на маленькую скорость, которую развивает машина, адреналина в салоне хватает, поскольку передвижение на автопауке довольно необычное.