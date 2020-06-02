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В Сети появились первые изображения Huawei Mate 40

Они, разумеется, неофициальные. Их, опираясь на утечки и слухи, создал известный инсайдер и дизайнер Бен Гескин.

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Фото © Twitter / Ben Geskin

Гескин оформил рендеры по патентным изображениям Huawei, которые недавно появились в Сети. Судя по ним, база осеннего флагмана мало чем отличается от таковой у прошлогоднего Huawei Mate 30 Pro.

Самым большим изменением должна стать подэкранная система распознавания лиц и фронтальных камер. Если Huawei удастся воплотить задумку в быль, это станет революцией на рынке смартфонов. Ведь в коммерческих устройствах данная технология пока не появлялась и не предвидится.

Напомним, ранее стало известно о том, что Huawei испытывает большие трудности с производством процессоров. Подробнее об этом мы писали здесь.

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