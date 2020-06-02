В Сети появились первые изображения Huawei Mate 40

Гескин оформил рендеры по патентным изображениям Huawei, которые недавно появились в Сети. Судя по ним, база осеннего флагмана мало чем отличается от таковой у прошлогоднего Huawei Mate 30 Pro.
Here's what it might look like https://t.co/gjqUS0OJ8R pic.twitter.com/fParkWLT8q— Ben Geskin (@BenGeskin) June 2, 2020
Самым большим изменением должна стать подэкранная система распознавания лиц и фронтальных камер. Если Huawei удастся воплотить задумку в быль, это станет революцией на рынке смартфонов. Ведь в коммерческих устройствах данная технология пока не появлялась и не предвидится.
Напомним, ранее стало известно о том, что Huawei испытывает большие трудности с производством процессоров. Подробнее об этом мы писали здесь.