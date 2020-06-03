Около 1,6 тысячи военных были переброшены в Вашингтон из-за беспорядков

Порядка 1600 военнослужащих армии США были переброшены в район американской столицы, где, как и во многих других городах страны, вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
— Солдаты были размещены на военных базах в столичном регионе, но не в самом Вашингтоне, — приводит его слова агентство Reuters.
Хоффман отметил, что, хотя военные и находятся "в состоянии повышенной боевой готовности", помощь гражданским властям они не оказывают. По его словам, в регион направили военную полицию, инженерные войска, а также пехотный батальон.
При этом ситуацию в городе нельзя назвать спокойной, ведь акции протеста у Белого дома не прекращались даже после наступления комендантского часа. Хотя, в отличие от Нью-Йорка и многих других городов, здесь обошлось без столкновений с полицией и волны грабежей и насилия.
А вот в Атланте силам правопорядка при поддержке бойцов Национальной гвардии пришлось применить спецсредства для разгона протестующих, которые не хотели расходиться по домам, когда наступил комендантский час, и начали бросать в сотрудников камни и подручные предметы.
Напомним, причиной массовых беспорядков в США стало задержание полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, в ходе которого он погиб. Протесты распространились и на другие города США, в которых бунтующие нередко жгли машины и громили улицы. Правительство десятков американских городов было вынуждено ввести комендантский час. По данным СМИ, с начала протестов погибло не менее 11 человек.