Около 1,6 тысячи военных были переброшены в Вашингтон из-за беспорядков

Порядка 1600 военнослужащих армии США были переброшены в район американской столицы, где, как и во многих других городах страны, вспыхнули протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

— Солдаты были размещены на военных базах в столичном регионе, но не в самом Вашингтоне, — приводит его слова агентство Reuters.

Хоффман отметил, что, хотя военные и находятся "в состоянии повышенной боевой готовности", помощь гражданским властям они не оказывают. По его словам, в регион направили военную полицию, инженерные войска, а также пехотный батальон.

При этом ситуацию в городе нельзя назвать спокойной, ведь акции протеста у Белого дома не прекращались даже после наступления комендантского часа. Хотя, в отличие от Нью-Йорка и многих других городов, здесь обошлось без столкновений с полицией и волны грабежей и насилия.