В Гидрометцентре сообщили, когда москвичам ждать "настоящего" лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что по-настоящему летняя тёплая погода придёт в российскую столицу уже в четверг. Об этом он сообщил ТАСС.
— Прямо как в присказке, после дождичка в четверг к нам приходит настоящее и долгожданное лето. Температура будет 20–22 градуса выше нуля. В субботу температура ещё повысится, — отметил специалист.
По словам Вильфанда, потепление в Москве начнётся во второй половине дня в четверг, а к воскресенью температура воздуха в столичном регионе достигнет 25 градусов тепла. Синоптик добавил, что такой температурный фон превышает норму.
— Особенно температура [будет] выше нормы с субботы. Если в пятницу ещё температура выше нормы на один градус, то уже 6 и 7 июня температура выше нормы градуса на три, — резюмировал эксперт.