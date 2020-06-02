В Гидрометцентре сообщили, когда москвичам ждать "настоящего" лета

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что по-настоящему летняя тёплая погода придёт в российскую столицу уже в четверг. Об этом он сообщил ТАСС.

— Прямо как в присказке, после дождичка в четверг к нам приходит настоящее и долгожданное лето. Температура будет 20–22 градуса выше нуля. В субботу температура ещё повысится, — отметил специалист.

По словам Вильфанда, потепление в Москве начнётся во второй половине дня в четверг, а к воскресенью температура воздуха в столичном регионе достигнет 25 градусов тепла. Синоптик добавил, что такой температурный фон превышает норму.