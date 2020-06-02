На Украине заявили о незаконном задержании военнослужащего в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины опубликовало на своей странице в "Фейсбуке" заявление, в котором называет задержание своего военнослужащего на границе с Крымом "исчезновением", а действия российских пограничников — незаконными.

— 30 мая 2020 года около пяти часов утра на одном из объектов в районе территории незаконно оккупированной АР Крым было обнаружено отсутствие военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады старшего солдата Евгения Добринского. К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как РФ поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде, — говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении говорится, что все детали произошедшего будут выясняться правоохранительными органами. Информацию о том, что военнослужащий попал на территорию полуострова в состоянии алкогольного опьянения, украинская сторона назвала фейковой и заверила, что делает всё, чтобы вернуть своего солдата на территорию Украины.