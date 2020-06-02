В Ярославле сообщили о гибели православного священника

Протоиерей Воскресенского монастыря в Угличе Александр Штерцель погиб в Ярославле при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщил архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист Игумнов.

— Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле. Подробностей пока что нет, — написал он в "Фейсбуке".

Спустя несколько часов священнослужитель изменил текст публикации и написал, что Штерцель не был убит, а погиб в результате несчастного случая. Игумнов также рассказал, что общался с умершим две недели назад и тот собирался принять монашеский постриг.