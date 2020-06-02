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В Ярославле сообщили о гибели православного священника

Подробностей случившегося пока нет.

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Фото © Facebook / Феоктист Игумнов

Протоиерей Воскресенского монастыря в Угличе Александр Штерцель погиб в Ярославле при неизвестных обстоятельствах. Об этом сообщил архиерей Переславской и Угличской епархии Феоктист Игумнов.

Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он был убит в Ярославле. Подробностей пока что нет, — написал он в "Фейсбуке".

Спустя несколько часов священнослужитель изменил текст публикации и написал, что Штерцель не был убит, а погиб в результате несчастного случая. Игумнов также рассказал, что общался с умершим две недели назад и тот собирался принять монашеский постриг.

В следственных органах информацию о гибели священнослужителя не комментируют, обстоятельства гибели устанавливаются.

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