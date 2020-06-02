Токаев назвал Россию самым близким государством для жителей Казахстана

Россия была и по-прежнему является "самым близким государством" для жителей Казахстана. Такое мнение в интервью "Комсомольской правде" выразил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Для граждан нашей страны Россия была и остаётся самым близким государством. Доверие и взаимопонимание между нашими народами складывалось веками, в периоды тяжёлых испытаний мы всегда были вместе Касым-Жомарт Токаев Президент Казахстана

По данным опросов, более 75% жителей Казахстана заявили о высоком уровне доверия к РФ, а Россия населением страны воспринимается как стратегический партнёр и союзник.

По мнению главы республики, важнейшим фактором в развитии Казахстана является межэтническое согласие, а также отсутствие понятия "национальное меньшинство".

— В Казахстане проживает более 3,5 млн русских, их доля в общей численности населения достигает почти 19%. Русские, проживающие в нашей стране, — неотъемлемая часть нашего народа, они пользуются всеми правами, — добавил Токаев.