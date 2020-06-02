"Газпром" обжаловал решение арбитража о снижении цены поставок газа в Польшу

"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитражного суда о снижении контрактной цены на газ, который поставляется в Польшу. Об этом сообщила польская нефтегазовая компания PGNiG.

В конце марта представители польского энергетического концерна PGNiG заявили, что выиграли арбитражное разбирательство с "Газпромом" по ценам на голубое топливо. Поляки утверждали, что цена на газ является завышенной. По их словам, сумма компенсации составляет 1,5 миллиарда долларов.

Польская компания уже отреагировала на решение "Газпрома" о подаче апелляции, заявив, что не видит оснований для пересмотра решения Стокгольмского суда о снижении цены на поставляемый в Польшу газ по газопроводу Ямал — Европа.

Представители PGNiG отметили, что апелляционный суд рассматривает оспариваемый арбитражный процесс только с точки зрения процедуры, изменить вынесенное ранее решение невозможно.