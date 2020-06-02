Большинство российских вузов не будут повышать стоимость обучения в следующем году

В новом учебном году большая часть вузов в России не будут повышать стоимость обучения и зафиксируют её на уровне 2019 года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире программы "Право на справедливость" на "Первом канале".

– На площадке Российского союза ректоров приняли такое решение, была рекомендация министерства. <...> Стоимость обучения повышаться в этом году не будет, – сказал он.

Данную информацию в эфире программы подтвердили в частности ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, а также его коллега из университета "МИСиС" Алевтина Черникова