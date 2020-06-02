"Пили, курили травку". Украинский военный рассказал, как пересёк границу с РФ — видео

Видео © Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Задержанный в Крыму украинский военный рассказал, что пересёк границу с РФ после того, как выпил вместе с жителями украинского села Сиваш. Кадры задержания и допроса опубликовала пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике.

— Я встретил компанию, которая распивала алкоголь на остановке. Я к ним пришёл. И начали пить спиртное, ещё курили травку... По дамбе добровольно пришёл. Моя была инициатива, находился в состоянии алкогольного опьянения. К сотрудникам пограничной службы не имею никаких претензий, — сказал задержанный.

Он заявил, что найденный у него свёрток с неизвестным веществом — наркотик, который ему дали собутыльники. В ФСБ также сообщили, что нарушитель 1992 года рождения.