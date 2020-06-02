Климкин предрёк приближение третьей мировой войны

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в скором времени разразится третья мировая война. Об этом он заявил в ходе передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его мнению, мир сейчас находится на пороге "безумных" перемен.

— Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы ещё не в состоянии третьей мировой. Мы скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей, — пояснил Климкин.

Кроме того, он добавил, что жители Незалежной слишком легко воспринимают гражданский конфликт. Также бывший глава внешнеполитического ведомства отметил, что Киев должен пересмотреть отношение к собственной безопасности. В частности, он назвал безумством ликвидацию Украиной своего ядерного арсенала.