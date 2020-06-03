Вдова погибшего Джорджа Флойда выступила в прямом эфире с его дочерью

Вдова погибшего при задержании полицейскими Джорджа Флойда, Рокси Вашингтон, воспитывающая от него дочь, выступила с эмоциональной речью о своей утрате и потребовала справедливого разбирательства в случившемся. Об этом сообщает Mirror.

— У Джанны нет отца. Он никогда не увидит, как она вырастет, закончит школу... Ей нужен папа, у неё его больше нет, — сказала она.

Она обратилась к правительству с призывом к полицейским, которые принимали участие в смертельном задержании, понести ответственность за свои действия. По её словам, вне зависимости от того, что они думают насчёт погибшего, он был хорошим человеком и заслуживает справедливости.