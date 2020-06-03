"Что происходит?" Вышедшего из комы москвича удивило то, как CoViD-19 изменил мир

Пролежавший два месяца в коме москвич узнал о распространении коронавирусной инфекции в России только в конце мая и долго не мог поверить в происходящее. О том, как мужчина привыкал к новой реальности, рассказали его жена и нейрохирург Андрей Реутов.

Житель столицы был доставлен в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Управделами Президента РФ шестого марта, где его успешно прооперировали. Через неделю пациент погрузился в кому и его перевели в реанимацию. Позже у него обнаружили двустороннюю пневмонию, тест на CoViD-19 дал отрицательный результат.

Супруга пациента рассказала, что про коронавирус в начале весны пара слышала, но тогда коварное заболевание только-только появилось в России.

Когда её муж пришёл в себя спустя пять недель, он был слаб, а медики не стали его тревожить рассказами о пандемии. Спустя какое-то время он всё же обратился к врачу, чтобы получить ответы на возникшие вопросы.

— Он сам встал, подошёл к двери моего кабинета, постучал и сказал: "Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?" Я был, мягко говоря, удивлён, — цитирует Реутова РИА "Новости".

Когда близкие начали рассказывать о "новой реальности", в которой теперь живут многие страны, мужчина долго не мог поверить в происходящее. Так как роста заболеваемости нет и ситуация идёт на спад, новости о CoViD-19 не вызывают у жителя столицы тревоги.

— Потихоньку рассказываю о том, что происходит... Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет всё закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись, — отметила собеседница агентства.