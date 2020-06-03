В МИД Франции ответили на предложение Трампа об участии России в саммите G7

Предложение президента США Дональда Трампа об участии России в саммите G7 будет приниматься всеми участниками объединения, как это было в момент отстранения РФ. Об этом заявил представитель МИД Франции, комментируя предложение президента США вернуть российских представителей за стол переговоров.

— Решение относительно Российской Федерации было принято в 2014 году общим голосованием представителей стран G7. Любое новое решение должно быть принято аналогичным образом с учётом реализации минских соглашений, — сказал он.

Ранее о возможности участия России, а также ещё трёх стран в саммите G7 высказался Дональд Трамп, он также проинформировал о своей идее президента РФ Владимира Путина. При этом саму встречу американский лидер решил перенести с конца июня на осень 2020 года из-за ситуации с коронавирусом.