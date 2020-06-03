Известно, как изменились покупки россиян в пандемию. Поднялись продажи грызунов и интимного белья

Эксперты "Беру" проанализировали спрос россиян на товары во время самоизоляции. В исследовании сравнивались продажи в апреле и мае с продажами в феврале и марте.

Переход на удалёнку: пора обустроить рабочее место

С выходом на дистанционную работу появилась необходимость обустроить рабочее место. Так, спрос на держатели для проводов вырос на 244%, а на расходные материалы (особенно бумагу для печати) — на 236%.

Производительность домашнего компьютера, основного рабочего устройства, желательно ускорить. Так, спрос на термопасту увеличился на 173%. На 141% выросло количество заказов ковриков для компьютерных мышей, на 121% — на аудиотехнику (в основном микрофонов), на 115% — на компьютерные гарнитуры и на 111% — на компьютерных мышей.

Для оборудования рабочего пространства россияне заказывали и мебель: спрос на компьютерные столы и стулья вырос на 112%. Также люди обновляли технику — количество заказов ноутбуков выросло на 45%.

Занятия с детьми и развлечения: пазлы и FIFA 20

Школьники также вышли на дистанционную работу. Так, заказы канцелярских товаров на "Беру" выросли на 117%. Спрос на товары для развлечений также увеличился: интерес к пазлам вырос на 219%, к раскраскам и росписям — на 192%, а к товарам для рисования — на 181%.

Кроме того, на маркетплейсе аномально вырос спрос на игры для компании — более чем в 65 раз. Чаще всего россияне заказывали карты и нарды. На 119% чаще россияне стали интересоваться играми для приставок и ПК, самой популярной игрой стала FIFA 20. Также вырос спрос на музыкальные инструменты: на духовые инструменты (особенно блокфлейты) — на 470% и на гитары — на 210%.

Спорт дома: как держать форму без фитнес-клубов?

Фитнес-клубы также закрылись. Россияне стали компенсировать их товарами для спорта дома. Чаще всего они выбирали товары для гимнастики (преимущественно гири и спортивные маты) и коврики — в апреле и мае спрос на них вырос примерно на 230%. Также на 134% вырос интерес и к товарам для фитнеса: эспандерам, массажным обручам и скакалкам. На 102% вырос спрос на товары для йоги и пилатеса.

С началом дачного сезона начал расти интерес и к уличным видам спорта: спрос на товары для бадминтона вырос на 1239%, скейтборы и лонгборды — на 410%, а роликовые коньки — на 362%. По данным эксперта "Беру", необходимость поддерживать себя в форме спровоцировала рост спроса не только на спортивные товары, но и на низкокалорийные продукты.

Животные: с кошками стали гулять чаще, чтобы выходить на улицу

Переход на самоизоляцию спровоцировал и рост спроса на товары для животных. Россияне стали чаще заводить питомцев — преимущественно грызунов. Так, интерес к категории аксессуаров для грызунов вырос на 238%, а к клеткам и домикам для них — на 211%.

На 135% чаще россияне стали заказывать аквариумы и террариумы, а количество заказов декораций для них выросло на 337%. В два раза выросло количество заказов в категории товаров для ухода за животными. Также в два раза вырос спрос на шлейки и ошейники для кошек. Возможно, это связано с желанием россиян выгуливать кошек, чтобы почаще выходить на улицу после введённых ограничений.

Развлечения для взрослых: кальян и интимное белье

Спрос на досуг для взрослых также многократно увеличился: на 465% повысились продажи кальянов и аксессуаров для них, на 147% — на безалкогольное пиво и вино, на 119% — на электронные испарители, а на 112% — на интимную одежду и бельё. Ещё почти в два раза вырос интерес к солоду — ингредиенту для приготовления пива.