Самолёт с репутацией убийцы возвращается. Boeing возобновила производство этой версии лайнера

Американскому авиагиганту придётся всё начинать с нуля, но на вопросы, связанные с безопасностью новых самолётов, компания так и не ответила

Говоря простым языком

Сразу после презентации 737 MAX в 2017 году самолёт стали называть самым комфортным, продвинутым и тихим авиалайнером от Boeing. "Майбах от мира самолётов" получился действительно крутым: салон с переработанной эргономикой и шумопоглощающими материалами, никаких вибраций даже во время взлёта и посадки, современная авионика, переработанные двигатели и система управления, благодаря которой авиакомпаниям не пришлось бы переучивать лётчиков и дополнительно тратить деньги.

Всем авиаперевозчикам во время презентации и первых "прогонов" 737 МАХ по взлётно-посадочной полосе казалось, что самолёт-мечта наконец-то создан, и сразу после презентации на счета Boeing полетели многомиллионные суммы. Но внезапно всего c разницей в полгода разбилось два абсолютно новых самолёта. Расследование двух катастроф 29 октября 2018 года возле Джакарты и 10 марта 2019 года в Эфиопии показало, что всему виной система выравнивания траектории, про которую Boeing покупателям своих самолётов сообщать почему-то не стал.

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Новые 737 MAX оснащались более производительными и менее шумными двигателями, которые из-за более крупных размеров пришлось крепить к крылу по-новому. Из-за этих особенностей во время взлёта и набора высоты самолёт "задирал нос" чуть выше обычного и в силу конструкции мог потерять подъёмную силу и рухнуть. Для того чтобы этого избежать, в компьютер электродистанционной системы управления "вшили" специальную программу и микроконтроллеры под названием MCAS. Этот комплекс автоматически, без оповещения экипажа, гасил возникавший "задир" и опускал нос самолёта согласно текущим параметрам полёта.

Но в случае с катастрофами из-за сломанных датчиков, которые ошибочно определяли положение самолёта через уровень наклона и давление воздуха, MCAS "сошёл с ума" и два раза решил, что самолёт слишком сильно задирает нос, после чего самостоятельно, всё так же без оповещения, принял решение "опустить нос" борта. Именно это сочетание "ошибки в программном обеспечении и неисправности датчиков" в итоге стало основной версией двух катастроф.

Поставили на колени

Из-за фатальной ошибки и в целом не самого трепетного отношения к безопасности впервые за 22 года компания понесла годовые убытки. Почти все самолёты типа 737 МАХ были отправлены в специальные аэропорты-отстойники, где техника, уже покрашенная в корпоративные цвета авиалиний, стоит в ожидании обновления программного обеспечения и апгрейда необходимыми датчиками.

Любопытно, что уникальную систему, которая в итоге и погубила 346 пассажиров, как и весь борт целиком, провели не как абсолютно новые изделия, а как очередную модификацию. Бортинженер с 30-летним стажем Сергей Требко, работающий на одну из авиакомпаний в КНР, пояснил, что пилоты большинства коммерческих авиалиний были взбешены подобным отношением к лётному составу и инженерным службам авиакомпаний.

Командиры воздушного судна и бортинженеры до сих пор не могут понять, почему об особенностях поведения компьютера не проинформировали заказчиков. Представьте, что вы покупаете машину, а она внезапно начинает на встречную полосу выезжать. У вас, вполне разумно и аргументированно, возникнут вопросы к тем, кто вам эту машину продал. Boeing год не могла ответить, почему это происходит и рассылала письма, в которых безопасность полётов называли "высшим приоритетом" и обещали помочь. Я ничего не могу сказать о бортах, заказанных для американских перевозчиков, но зарубежные 737 МАХ до сих пор стоят на земле из-за отсутствия апгрейда Сергей Требко Бортинженер на самолётах Boeing-737

И теперь полетят обратно?

В ситуации с возобновлением производства Boeing всё более-менее понятно. Сама по себе корпорация Boeing — это авиакосмический гигант, создающий почти всё — от гражданских авиалайнеров до ракет, космических кораблей и орбитального космоплана-беспилотника X-37B. Однако военный и гражданский сектор финансируются по-разному, и в ближайшее время спрос на гражданские 737 МАХ существенно упадёт.

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Январский отчёт компании показал, что после двух катастроф, даже несмотря на клятвы всё исправить и сделать это быстро, у Boeing начались серьёзные проблемы. Продажи компании упали на 74%, а ведущие авиакомпании, в том числе и американские, отказывались не только от забронированных и предоплаченных бортов, но и от уже произведённых самолётов. Специалисты по гражданской авиации отмечают, что это первый случай за последние 30 лет, когда компания Boeing по общему количеству заказов впервые показала работу в минус.

Командир Boeing 737-800 (самолёта предыдущего поколения, но той же модели) Сергей Ким отметил, что из-за истории с работой MCAS и аварий, спровоцированных по вине разработчиков 737 МАХ, даже давно изученные самолёты Boeing загоняют в технико-эксплуатационные лаборатории.

Претензии не к самим самолётам. Вопросы есть к тем, кто их создавал и сертифицировал. В целом конструкция понятна, но складывается ощущение, что зон уязвимости может быть гораздо больше, чем декларировалось ранее. Сейчас некоторые борты в случайном порядке снимают с полётов и проводят детальную диагностику. В первую очередь тестируют системы резервирования, которые включаются в работу в случае отказов, изучают код, изучают все странности, которые могут возникнуть в работе систем. На воду дуют, в общем, и всё потому, что "максы" не появятся ещё долго в парке и летать придётся на "восьмёрках". Я уверен, что с этими машинами никаких проблем не будет, но АК (авиакомпании. — Прим. ред.) хотят гарантировать собственную безопасность, потому что ошибиться сейчас нельзя Сергей Ким Командир Boeing 737-800

Источники в авиакомпаниях отмечают, что в общей сложности Boeing провалила поставки 737 MAX для (примерно) 20 авиаперевозчиков по всему миру, включая российских заказчиков. По графику большую часть флота, состоящего из 737 МАХ, должны были передать покупателям с середины 2020 года и в начале 2021-го. Однако совпало так, что сначала две авиакатастрофы, а теперь и коронавирус внесли свои коррективы в планы продаж. Исполнительный директор отраслевого агентства AviaPort Олег Пантелеев пояснил, что спасать Boeing, скорее всего, будут с помощью военных заказов, а набранные темпы программа 737 МАХ уже растеряла.

В своё время именно военные заказы спасли модель 767 от закрытия. Сейчас можно поддержать головную компанию и цепочку поставщиков, заказав машины на базе 737 MAX. Но в целом все понимают, что программа потеряла темп на три-четыре года Олег Пантелеев Директор отраслевого агентства AviaPort