Российские учёные создали идеальный материал для ракет и космических кораблей

Учёные из НИТУ "МИСиС" создали самый тугоплавкий материал в мире, пишет Ceramics International. Сообщается, что уникальные свойства показал карбонитрид гафния — вещество, в котором есть гафний, углерод и азот.

Напомним, гафний — это тяжёлый металл, его используют в атомной промышленности, оптике, а также в производстве ядерных ракетных двигателей. В чистом виде его температура плавления — 2232 градуса Цельсия. Чаще всего применяют карбид гафния — соединение гафния с углеродом. Этот материал ценят за тугоплавкость. И до сих пор ему в этом не было равных — 3890 градусов Цельсия (температура плавления).

В 2015 году американские учёные предсказали, что ещё более жаропрочным может оказаться карбонитрид гафния — материал, в формуле которого, кроме гафния и углерода, есть азот. Российским исследователям удалось создать его в лаборатории методом высокотемпературного синтеза.

Отмечается, что они сравнили его образцы с прототипом — карбидом гафния. В ходе испытаний выяснилось, что новое вещество намного более тугоплавкое. По данным МИСиС, его температура плавления превышает 4000 градусов Цельсия. Для сравнения — температура на поверхности Солнца составляет около 5700 градусов Цельсия. Как подчеркнули учёные, более точно измерить тугоплавкость нового вещества не представляется возможным — в лаборатории не получается создать нужные условия.

В МИСиС выразили уверенность, что карбонитрид гафния может стать полезным в первую очередь для строительства аэрокосмической техники. Они планируют проверить его работоспособность при движении с гиперзвуковой скоростью.