Apple и другие компании скрывают, что ухудшают устройства. Как подать в суд и получить деньги?

На днях на производителя жёстких дисков Western Digital составили коллективный иск. Характеристики девайсов бренда оказались ниже, чем было заявлено. Коллективные иски — то, чего боятся компании в США. Ранее несколько было составлено на Apple, а самый известный — из-за замедления iPhone. Да, так у компании можно отсудить крупную сумму. Лайф разбирался, как это работает и может ли россиянин принять участие в коллективном иске против условных Apple и Google.

Коллективные иски. Как их подают?

В мае этого года в городе Белвью, штат Вашингтон, США, открылась регистрация для желающих поучаствовать в коллективном иске против Western Digital.

Суть скандала: компанию судят за то, что она продавала более медленные HDD-диски под видом быстрых. Пользователи возмутились новостью — как оказалось, многие из них испытывали проблемы с жёстким диском. То есть у них возникли трудности, и виновата компания, что не проинформировала об изменениях. Отсюда и обвинение.

Подобных скандалов в США масса. Самый известный — история с замедлением iPhone, получившая название "Беттеригейт". Суть: Apple замедляла работу процессоров при изношенном аккумуляторе, но пользователей не проинформировала. Таким образом, создалось впечатление, что так компания мотивирует чаще обновлять мобильное устройство. Людей это возмутило. И пользователи принялись отстаивать свои права.

Коллективный иск принёс пользу. В марте этого года компания согласилась заплатить $500 млн владельцам iPhone 6-й и 7-й серий в США в рамках компенсаций по этому иску. Подобная ситуация далеко не единственная. Также весной этого года компанию уже обязали выплатить $18 миллионов пострадавшим пользователям из-за скандала с прекращением работы FaceTime на iPhone 4 и iPhone 4s. Этой же весной жители Калифорнии, США, подали коллективный иск на Apple из-за поломки экранов в MacBook Pro.

Коллективные иски часто выигрывают?

Да. В США постоянно подают коллективные иски на компании, и истцы стабильно выходят победителями.

Проблема в другом — участники получают сущие гроши за выигранное дело. Так, если по делу о замедлении смартфонов Apple выплатит $500 миллионов, пострадавшие владельцы линеек iPhone 6 и iPhone 7 получат по $25.

С FaceTime ещё скромнее — компания из Купертино выплатит по $2 участникам коллективного иска. Больше получат только два пользователя, представлявшие интересы потерпевших в суде (по 7,5 тысячи долларов), 30% от суммы компенсации получат адвокаты.

Фото © Wang Gang / Visual China Group via Getty Images

Почему же коллективные иски всё равно активно подают? Глава общественной организации "Потребитель прав!" Андрей Некрасов в беседе с Лайфом рассказал, что это особенность общества США. Там есть суд присяжных, а к коллективным искам относятся с особой серьёзностью. В суд может подать даже человек, которого не коснулась проблема, но при этом он пользуется продукцией компании, на которую составляется обвинение.

— Люди понимают, что они могут оказаться в той же ситуации, что и потерпевшие, поэтому и помогают им, — говорит Андрей Некрасов.

В России тоже так можно?

Можно. Во-первых, американское законодательство не дискриминирует по признаку гражданства. Поэтому, да, вы можете присоединиться к коллективному иску. Условно, если завтра станет известно, что Apple намеренно ухудшает работу iPhone, вы можете присоединиться к американскому коллективному иску и получить компенсацию, если дело будет выиграно.

Во-вторых, подобный иск можно составить и у нас. В российском обществе опыта коллективных исков пока нет, рассказал Лайфу глава общественной организации "Потребитель прав!" Андрей Некрасов. Законодательство под них модернизировали лишь недавно. Люди пытаются этим заниматься, но пока безуспешно — нет ни одного выигранного дела. Однако эксперт считает, что коллективными исками нужно продолжать заниматься.

— В России другое общество, — говорит Андрей Некрасов. — Возьмём ту же Apple и историю с замедлением. Тут ущерб моральный. И в большинстве случаев тоже. В России это понятие есть, и оно внесено в законодательство, но на практике ему не придаётся большого значения.

Коллективный иск можно подать и в России. Но проблем будет немало

По словам Андрея Некрасова, поскольку в России нет практики коллективных исков, в случае его подачи истцы столкнутся с большим количеством проблем. Многих пострадавших пользователей это оттолкнёт — и они скорее смирятся с проблемой.

— В России по закону истцы из своего состава выбирают одного лидера, и он уже заключает договор с адвокатами. Как правило, это одна фирма или один квалифицированный представитель. Он работает под большой нагрузкой, поэтому его гонорар высокий. В США естественно, когда адвокат, выиграв такой спор, получает не менее 30% с каждого иска. У нас потихоньку люди приходят к таким суммам, но, опять же, пока для этого придётся сильно раскошелиться, — говорит эксперт.