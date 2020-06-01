С потребителем шутки плохи. Инструкция по получению 2 миллионов рублей за сгоревший холодильник LG

Несколько дней назад российские СМИ облетела новость про москвичку, отсудившую у LG примерно два миллиона рублей. Рассказываем, что именно произошло и можно ли в других случаях рассчитывать на компенсацию, если загорится бытовая техника.

Что произошло? Какой ещё суд и два миллиона рублей?

Несколько дней назад российские СМИ облетела новость о том, как Люблинский суд удовлетворил иск москвички Светланы Камышевой на общую сумму более двух миллионов рублей к LG Electronics Rus. Сумма набежала из следующих слагаемых: один миллион 404 тысячи рублей за возмещение суммы ущерба, 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 732 тысячи рублей — штраф на основании защиты прав потребителей, ещё девять тысяч рублей — судебные расходы.

Огромная она потому, что у москвички случился пожар. А LG здесь при том, что умный холодильник именно этой компании стал причиной возгорания. Во всяком случае, так постановила пожарно-техническая экспертиза. Из её заключения следует, что устройство самостоятельно перевелось в аварийный режим, за которым последовал выброс тёплого выхлопа от компрессора. Последний и привёл к возгоранию обоев на кухне.

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А что LG?

LG, разумеется, на ситуацию смотрит иначе. В комментарии Лайфу компания говорит, что информация СМИ не соответствует действительности. Во-первых, южнокорейский вендор провёл независимую пожарно-техническую экспертизу, из которой следует, что, вообще-то, холодильник ни при чём. Мол, проверка показала, что на холодильнике не обнаружено следов аварийного режима. А нет следов — нет претензий. Компания настаивает, что виноват электроудлинитель, к которому был подключён прибор.

И это правда. В решении суда по этому делу представлен отчёт дополнительной экспертизы. И из него на самом деле следует, что на холодильнике не осталось следов аварийного режима. Но правда и то, что такой расклад не значит, что аварийного режима не было.

— …Эксперт отметил, что отсутствие на представленных (сохранившихся) остатках холодильника следов аварийных режимов работы не даёт оснований исключать возможность возникновения аварийных режимов работы в элементах холодильника, которые полностью разрушены в процессе пожара или не были представлены на исследование, — гласит решение суда, которое оказалось в распоряжении Лайфа.

Решение суда по обсуждаемому делу. Фото © LIFE

Во-вторых, решение суда пока не вступило в законную силу. А значит, рано ликовать. Из информации с официального сайта Московского городского суда следует, что 25 мая, спустя три дня после освещения события в СМИ, LG обжаловала решение суда.

— В связи с появившимися сообщениями в медиа о решении суда по делу № 02-1958/2019 ООО "ЛГ Электроникс РУС" обращает внимание, что для них нет оснований. Решение не вступило в законную силу. 20 мая 2020 года должна была состояться апелляция, но истец (потребитель) не явился на судебные разбирательства. Рассмотрение дела перенесено на 10 июля 2020 года, — заявила LG.

Хотя по решению суда холодильник всё же виноват в пожаре, LG права — неверно предполагать, что потерпевшая уже получила свои миллионы. Случится ли это вообще, станет известно только после следующего слушания. Текущий статус дела — "Удовлетворено частично".

— У LG есть только один способ избежать взыскания — доказать, что причиной возгорания была не неисправность устройства, а неправильная эксплуатация или сбой в работе электросети, — говорит Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива". Он считает, что компания будет настаивать на этих тезисах до последнего. Во-первых, чтобы отстоять репутацию. Во-вторых, чтобы минимизировать издержки.

Что ещё известно по делу?

Подробностей на самом деле немало. Взять хотя бы тот факт, что в СМИ история попадает не в первый раз. Известно, например, что пожар случился ещё летом 2018 года в доме 80-летней пенсионерки Светланы Камышевой. Последствия пожара оказались масштабными: выгорела вся квартира. Старушка спаслась, можно сказать, чудом — в последний момент её вытащили пожарники. Загоревшийся холодильник был почти новым. В "Эльдорадо" его купили меньше чем за год до обсуждаемого инцидента, следует из материалов дела.

В них же говорится, что потерпевшая пыталась уладить конфликт с компанией в досудебном порядке. Общение с LG, однако, ни к чему не привело. И только после неудавшихся переговоров потерпевшая написала заявление в полицию. Случилось это 11 октября 2018 года. Первое заседание случилось почти три месяца спустя — 10 января 2019 года. С момента подачи заявления до решения суда прошло около полутора лет.

По мнению представителя организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова, обсуждаемое дело, невзирая на апелляцию LG, всё равно закончится в пользу истца. Единственное, что может измениться после 10 июля, — сумма взыскания. — Она, скорее всего, уменьшится. Как минимум потому, что зачастую суды неохотно признают моральный ущерб. Но основная сумма компенсации, скорее всего, не изменится, — считает он.

А как часто самовозгораются холодильники?

Начнём с того, что обсуждаемый случай не единичный. Согласно ГОСТ 16317, который называется "Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические условия", самовозгорание устройства в принципе возможно. Но вероятность такого сценария должна быть ничтожно маленькой. Пункт 3.25.1 гласит: "Вероятность возникновения пожара не должна быть более десяти в минус шестой степени на один холодильник в год".

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Производители электроники наверняка ведут подобную статистику, но в свободном доступе её нет. Во всяком случае, если речь идёт о холодильниках LG. Журналистам информацию компания тоже не предоставила. Да и вообще, если верить Павлову, суд не может заставить компанию раскрыть эту информацию. Вместе с тем эксперт говорит, что есть общая статистика по пожарам, вызванным бытовой техникой.

Мы запросили её у МЧС России, но ведомство не ответило на момент публикации статьи. Однако, судя по новостной ленте московского подразделения МЧС РФ, холодильники становятся причиной серьёзных пожаров в столице как минимум раз в год.

Ещё немного любопытной информации. Пожароопасностью холодильников люди обеспокоены не только в России. В 2018 году британская благотворительная организация по защите прав потребителей Which? провела большое исследование холодильников. Она протестировала 500 моделей и выяснила, что около половины — небезопасны.

Суть теста заключалась в следующем. Специалисты устанавливали рядом с задней стенкой холодильника источник огня и смотрели, как быстро воспламенится бытовой прибор. Холодильники с пластиковым задником загорались в течение 30 секунд. Тогда как металл толщиной даже меньше одного миллиметра держался около пяти минут.

По итогу эксперимента Which? забраковала 45% выборки. Меньше всего организация рекомендует иметь дело с брендами AEG, Gorenje, Hisense, Hotpoint, Indesit, Smeg и Zanussi.

К слову, о Великобритании. Именно в этой стране в 2017 году случился, пожалуй, самый масштабный пожар по вине холодильника в истории. Тогда дотла сгорел 24-этажный жилой дом. В огне погибло 79 человек. Причина — возгорание в холодильнике Hotpoint FF175BP.

Как сделать так, чтобы холодильник не загорелся?

Разберёмся в причинах возгорания холодильника. Основных, по мнению специалистов, две — старая проводка и перегрев компрессора. Ни одна из "болезней" не протекает бессимптомно.

Проводка барахлит, если: — из корпуса доносится подозрительный треск, похожий на звук электрического разряда при плохом контакте; — свет или любые другие части холодильника работают нестабильно. Странная работа лампочки, а также спонтанное и продолжительное отключение являются признаками неполадок.

Как не допустить перегрева — Не устанавливайте холодильник рядом с обогревателями и плитами. Дополнительное тепло приводит к более быстрому нагреву холодильных камер. Как следствие, компрессу приходится работать дольше и чаще, чтобы поддерживать заданную температуру. — Не оставляйте дверцу холодильника открытой и следите, чтобы она плотно прилегала к корпусу. В противном случае камеры снова начнут быстро нагреваться, а компрессор — больше работать и раскаляться. — Установите холодильник под уклоном, так, чтобы он немного заваливался назад. Сделать это можно, выкрутив передние ножки устройства. Делается это для того, чтобы физика выполняла роль автодоводчика дверцы. — Старайтесь не оставлять холодильник включённым при отъезде на несколько дней. — Также МЧС рекомендует проводить регулярную уборку за холодильником и не засовывать за него шторы или пакеты. Как пыль, так и лёгкая ткань может стать отличным розжигом для раскалённого компрессора или случайной искры.

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Неисправный бытовой прибор привёл к пожару в моём доме. Как мне отсудить у производителя два миллиона рублей?

Со слов Олега Павлова мы подготовили для читателей простую памятку. Вот её пункты:

1. Нужно получить заключение пожарной экспертизы, в котором написано, что причиной возгорания стал тот или иной прибор. Обычно пожарники составляют документ сами после тушения огня. 2. Оценка ущерба имуществу. Занимаются этим специальные люди — независимые строительно-технические эксперты. Расходы на услуги оценщиков в ходе суда можно взыскать с ответчика. 3. Дальше имеет смысл направить производителю бракованного оборудования претензию вместе с собранными документами. Возможно, сторонам удастся уладить конфликт в досудебном порядке. 4. Если в течение десяти дней производитель никак не отреагирует на претензию или не пойдёт на мировую, гражданин может обратиться в суд. Вместе с возмещением ущерба в заявлении необходимо потребовать оштрафовать производителя за отказ выплатить компенсацию, а также покрыть расходы истца на судебное разбирательство.