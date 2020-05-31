Холодильник и телевизор обойдутся дешевле, если не платить за бесполезные функции. Вот 7 примеров

У любой бытовой техники есть цикл обновления. Не только iPhone меняют "шкуру" каждый год, пылесосы, холодильники и телевизоры тоже. Однако вендорам сложно в таком темпе придумывать новые функции для той же духовки. А без новых опций сложно привлекать людей. Поэтому часто инновации высасываются из пальца. Но маркетологи всё равно делают из них сенсацию, которая едва ли стоит вашего внимания и тем более денег.

Время 8K ещё не пришло

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Рынок телевизоров — раздолье бесполезных функций. Взять хотя бы одну из самых новых — 8К. Телевизоры с таким разрешением уже продаются, но стоят они как подержанный автомобиль. Покупать сегодня экраны за такие деньги бессмысленно.

Во-первых, соответствующего контента критически мало. Многие поставщики видео только начали осваивать 4К, поэтому до 8К им просто нет дела. Во-вторых, к тому моменту, когда 8К войдёт в обиход, соответствующих предложений в магазинах будет пруд пруди. И они уже не будут стоить сотни тысяч рублей.

Потенциал Dolby или DTS почти никогда не раскрывается

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Звук тоже интересная тема. Какими бы заманчивыми ни были логотипы и описания стандартов вроде Dolby Atmos или DTF, в первую очередь важны мощность динамиков и размер корпуса. И того и другого в рамках телевизора всегда будет мало. Как минимум потому, что производители постоянно стремятся к компактности.

Прелесть Dolby или DTS становится очевидной только при подключении внешней многоканальной акустической системы. Поэтому, если нет цели обустраивать в квартире домашний кинотеатр, не стоит гоняться за красивыми наклейками.

Не стоит выбирать телевизор и по мощности или количеству динамиков. Они всё равно почти наверняка будут звучать хуже, чем даже бюджетный саундбар, поскольку в последних не экономят место и звуковым волнам есть где разгуляться. Звук становится фактурным.

Духовка — не мультиварка

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Плиты и духовки в последнее время часто оснащаются системой паровой обработки. Считается, что добавление влаги к горячему воздуху делает овощи и мясо нежнее и сочнее, а выпечка получается пышнее и хрустящее.

Принципов генерации пара два: пассивный и активный. В первом случае вода просто выливается в углубление на дне духовки и по мере готовки испаряется. Во втором пар из ёмкости подаётся в вентиляционный отсек. В последнем случае, дескать, еду вовсе можно готовить как в пароварке. Заманчиво, но переплаты не стоит ни то ни другое.

В первом случае углубление можно имитировать. Просто поставьте широкую металлическую или стеклянную пиалу с водой на дно. Из неё также будет испаряться вода. Не верите? Спросите про такой лайфхак у своих бабушек.

Во втором случае трижды подумайте, так ли часто вы готовите на пару. Если часто, то оцените, не стоит ли купить полноценную мультиварку, которая обойдётся не дороже, чем расчудесная опция духовки. Последняя при этом будет ещё и функциональнее.

Мультиварка — не духовка

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К слову, пока духовки лезут на поляну мультиварок, мультиварки не стесняются заигрывать с аудиторией духовок. С помощью опции 3D-нагрев.

Обычная мультиварка имеет нагревательный элемент только на дне. А у навороченных он расположен ещё по периметру и в крышке. Производители настаивают, что так еда готовится на 20–30% быстрее, так как термическая обработка идёт со всех сторон. Да и печь в мультиварке с 3D-нагревом якобы лучше.

На деле же функция как минимум сомнительная. Во-первых, испаряясь, влага так или иначе всё равно проходит путь со дна до крышки и равномерно прогревает блюдо. Во-вторых, в плане выпечки любая мультиварка едва ли сможет конкурировать с обычной духовкой. Кекс или бисквит она запечёт, но желанной корочки не даст — из-за недостачи температуры и циркуляции воздуха.

Наконец, в-третьих, больше нагревательных элементов — больше энергопотребление. Мощность мультиварки без 3D-нагрева — 600–800 Вт, с 3D-нагревом — 1200–1600 Вт. То есть скорость готовки ускоряется на 20%, а энергопотребление — на 100%.

Форма воды имеет значение?

Ну, как минимум один известный производитель холодильников считает, что да. Он научил свои ларцы морозить круглые льдинки и жутко этим гордится. Поскольку круглые льдинки тают медленнее кубиков.

Технология изготовления особенного льда называется Craft Ice. Оборудуют ею только премиальные модели по цене от $4000. Думается, после информации о ценнике многим стало всё равно, какова плотность круглого льда.

А если всё ещё нет, то вот небольшой секрет. Формы для круглых льдинок абсолютно легально продаются в маркетплейсах по 200–300 рублей.

Ультрафиолет принесёт много бед

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Подробно о бактерицидных свойствах ультрафиолетовых ламп мы рассказывали в материале про альтернативные средства защиты для дома. Вкратце напомним, что они на самом деле убивают бактерии. Но только при длительном воздействии и при определённой длине волн.

Однако маркетологи однажды зацепились за бактерицидное свойство УФ и с тех пор коммерциализируют его в пылесосах, кулерах для воды и не только. За опцию, разумеется, делается наценка.

Но реальность такова, что ни учёные, ни журналисты до сих пор не пришли к единому мнению относительно использования маломощных УФ-ламп в бытовой технике. Одни говорят, что бактерии не успевают погибать при уборке пылесосом, а другие настаивают, что УФ-лампы в кулерах как минимум безвредны.

Смартфон стиральной машине не брат

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Рано или поздно смартфон станет пультом управления от всей бытовой техники в доме. Частично это работает уже и сейчас. Например, стиральные машины известных южнокорейских брендов можно запускать через приложение.

Кажется, что это удобно. Вспомнил на работе про грязную одежду, сделал клик, а по приходе домой остаётся только сложить футболки и штаны. Но на деле всё немного сложнее.

Во-первых, во многих стиральных машинах и без того есть функция отложенного запуска. Часто ли вы ею пользуетесь? Во-вторых, производители запрещают пользоваться стиральными машинами без присутствия человека в доме. Ну а если не запрещают, то как минимум противоречат сами себе.

"По окончании стирки необходимо перекрыть доступ воды, повернув вентиль. После стирки всегда отключайте машину от электросети", — гласит один из пунктов руководства по эксплуатации стиральной машины с дистанционным управлением. Интересно, как же управлять устройством со смартфона, если оно выключено?

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Реклама очень коварный формат медиа. Она настолько ярко освещает достоинства продуктов, что в тени остаётся много недостатков. И нужно учиться разглядывать детали в тени. Что не так уж и сложно, как кажется.

Предлагают чудо-опцию? Подумайте, насколько она полезна вне кейса, описанного в рекламном буклете. Почитайте, что о ней пишут журналисты. Сейчас обзоры есть даже у мультиварок и утюгов. В конце концов, почитайте, что пишут в отзывах покупатели. Но не на сайтах производителя или маркетплейса, а в соцсетях и специальных агрегаторах.